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Царьград

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Весна в Армении: прогноз погоды на 25 марта

Весна в Армении: прогноз погоды на 25 марта

В Армении 25 марта ожидается погода без осадков.По данным Центра гидрометеорологии и мониторинга, в ближайшие дни в Армении ожидается потепление.

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