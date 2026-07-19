Прошло 13 лет после развода: почему Валерий Семин потерял связь с сыном и как сложилась его жизнь

Валерий Сёмин встречает 60-летие на пике творческой формы. Его баян звучит в телеэфирах и на главных сценах страны, зрители с радостью подпевают знакомым мелодиям, а сам артист, кажется, ни на день не снижает гастрольного темпа.
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