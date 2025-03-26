Китай будет стимулировать качественное развитие и открытость

Азия является регионом с самым большим населением и самой динамичной экономикой в ​​мире, экономические субъекты Азии занимают первые места по темпам экономического роста, торговли товарами и услугами, интеграции региональной экономики, являясь важным "источником энергии" и "стабилизатором" роста мировой экономики.