Почему Галбен смог найти Платона в Англии, а прокуроры нет

Молдавские прокуроры не могут действовать в зарубежных странах и не могут действовать в Лондоне. Так Вероника Драгалин объяснила, почему Дорин Галбен смог встретиться с Вячеславом Платоном в Лондоне, а офицеры - нет.
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