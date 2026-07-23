Сергей Собянин: Беспилотный поезд в Москве проехал 4 тыс. км

Первый в России беспилотный поезд проехал более 4 тыс. км по московской кольцевой линии. Сергей Собянин сообщил, что пассажирские поездки начнутся в 2027 году, а к 2030 году линия станет полностью автоматической.
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