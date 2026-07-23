Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 551 подписчик

Сергей Собянин: Беспилотный поезд в Москве проехал 4 тыс. км

Сергей Собянин: Беспилотный поезд в Москве проехал 4 тыс. км

Первый в России беспилотный поезд проехал более 4 тыс. км по московской кольцевой линии. Сергей Собянин сообщил, что пассажирские поездки начнутся в 2027 году, а к 2030 году линия станет полностью автоматической.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии