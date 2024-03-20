У будущих автомобилистов появится стимул учиться автоделу более тщательно

При неудачной попытке кандидата в водители сдать экзамен на водительское удостоверение в МРЭО ГИБДД следующая возможность у него появится только через шесть месяцев из-за изменений правил сдачи экзамена с 1 апреля.
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