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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард системы СКА Короткий: «Кузнецов нас, молодых, называет соколятами. Он больше шутит, чем говорит на серьезные темы»

– Ты ездил на сборы с первой командой и «СКА-Невой» из ВХЛ. Что это тебе дало? – Там другой хоккей, потому что в этих командах играют опытные, взрослые и физически подготовленные мужики.

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