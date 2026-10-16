Сергей Чирков, председатель Социального фонда России, заявил о планах с 2027 года индексировать страховые пенсии дважды в год: с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%, с учетом инфляции и роста доходов фонда.
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