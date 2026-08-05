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Контрафронт

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Саудовская Аравия: базирующиеся в Йемене официальные лица-хуситы сообщили 5 августа, что их силы...

Саудовская Аравия: базирующиеся в Йемене официальные лица-хуситы сообщили 5 августа, что их силы нанесли удар баллистической ракетой по саудовскому нефтяному танкеру, следовавшему у побережья Янбу, провинция Аль-Мадина.

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