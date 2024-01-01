Не выбрасывайте старую кухонную губку: она еще вам понадобится

Это отличный помощник для садоводовСтарые и давно отжившие свой срок губки для мытья посуды выкидывать неразумно – французские цветоводы, как оказалось, весьма эффективно используют их с пользой для ухода за домашними растениями.
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