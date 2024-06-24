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Швейцария вышла в плей-офф Евро, Шотландия вылетела, страшная травма Варги, Мичков едет в «Филадельфию», победа Ферстаппена, Даку дисквалифицирован за оскорбления и другие новости

Швейцария вышла в плей-офф Евро, Шотландия вылетела, страшная травма Варги, Мичков едет в «Филадельфию», победа Ферстаппена, Даку дисквалифицирован за оскорбления и другие новости

1. Швейцария вышла в плей-офф Евро-2024, сыграв вничью с Германией (1:1) и заняв 2-е место в группе A.

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