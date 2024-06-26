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Англия – фаворит Евро-2024 после группового этапа. Германия и Испания делят второе место у букмекеров

Фаворитом турнира стала сборная Англии – на ее успех можно поставить за 5.00. Второе место делят сборные Германии и Испании (5.

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