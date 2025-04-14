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Мерц: ракеты Taurus можно было бы использовать для ударов по Крымскому мосту

Мерц: ракеты Taurus можно было бы использовать для ударов по Крымскому мосту

Крылатые ракеты Taurus можно было бы использовать для ударов по таким целям, как Крымский мост. Соответствующее предположение высказал лидер Христианско-демократического союза, вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, написало издание Financial Times.

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