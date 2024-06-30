В советское время во всех школах вместо обычных столов и стульев классы были оснащены специальными учебными местами: партами Короткова и Эрисмана.
Зачем из школ убрали удобные советские парты. А ведь удобные были
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр _
Да, в 70-х уже были столы. Может где-то в сельской местности они и оставались до 80-х.
Ответить
13 час.
виктор климахин
Тогда заботились о здоровье осанке правописания чтоб удобно было и удобно было сидеть
Ответить
7 час.
Елена Александровна
В России парты появились ещё в конце XIX века. И в СССР продолжали традиционно производить парты такого образца. Ещё в XIX веке было доказано, что для здоровья ребёнка именно такое устройство рабочего места ученика является самым удобным и полезным, как для зрения ребёнка, так и для физического здоровья в целом. Никогда не понимала зачем ликвидировали такой удобный предмет школьной мебели, как парта.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии