Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 838 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Бизнесменов и лоббирующих мигрантский вопрос в госдуре так же к ликвидации, это внутренние враги.ЧЕТЫРЕ КИРГИЗА ДО...
  • Иван Петров
    Давно пора, необходимо вводить лицензии на отстрел этих животных по льготной цене для русского человека.ЧЕТЫРЕ КИРГИЗА ДО...
  • Иван Петров
    Потому что пидоры трусливые.ЧЕТЫРЕ КИРГИЗА ДО...

Зачем из школ убрали удобные советские парты. А ведь удобные были

Зачем из школ убрали удобные советские парты. А ведь удобные были

 В советское время во всех школах вместо обычных столов и стульев классы были оснащены специальными учебными местами: партами Короткова и Эрисмана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр _
Да, в 70-х уже были столы. Может где-то в сельской местности они и оставались до 80-х.
Ответить
13 час.
виктор климахин
Тогда  заботились  о  здоровье  осанке   правописания  чтоб  удобно  было   и  удобно  было   сидеть
Ответить
7 час.
Елена Александровна
В России парты появились ещё в конце XIX века. И в СССР продолжали традиционно производить парты такого образца. Ещё в XIX веке было доказано, что для здоровья ребёнка именно такое устройство рабочего места ученика является самым удобным и полезным, как для зрения ребёнка, так и для физического здоровья в целом. Никогда не понимала зачем ликвидировали такой удобный предмет школьной мебели, как парта.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх