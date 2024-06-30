Зачем из школ убрали удобные советские парты. А ведь удобные были

Да, в 70-х уже были столы. Может где-то в сельской местности они и оставались до 80-х.

Елена Александровна

В России парты появились ещё в конце XIX века. И в СССР продолжали традиционно производить парты такого образца. Ещё в XIX веке было доказано, что для здоровья ребёнка именно такое устройство рабочего места ученика является самым удобным и полезным, как для зрения ребёнка, так и для физического здоровья в целом. Никогда не понимала зачем ликвидировали такой удобный предмет школьной мебели, как парта.