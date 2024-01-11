Россия помнит своих героев — память о Пригожине и Уткине должна жить вечно

Николай Стаферов

А при чём тут лётчики? Для начала надо озвучить имена тех, кто их послал. Обосрались, и кинули на верную смерть. Они (Музыканты) что, должны были стоять и ждать, когда их уничтожат? Всё можно было решить разговором, но говорить никто с ними не собирался. Это можно было бы решить раньше, когда вся эта суета начиналась. Но смелых в руководстве не нашлось. Уверен, что если бы ещё в начале конфликта с ним пообщался ВВП, ничего бы этого не случилось. Может Пригожин и "перегнул палку", но его мы слышали, а другая сторона, к которой он обращался засунула свои языки в одно место...