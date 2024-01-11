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Спички - не игрушка

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Россия помнит своих героев — память о Пригожине и Уткине должна жить вечно

Россия помнит своих героев — память о Пригожине и Уткине должна жить вечно

Память о бойцах ЧВК «Вагнер», Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине должна быть увековечена. Имена героев России должны быть вписаны в историю родины, которую они защищали.

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Комментарии
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Людмила Михайловна
Кстати, в Сирии и Африке они тоже защищали интересы России.
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14 час.
Анна Зареченская
Спасибо Вагнеру! Они показали героизм и отвагу, защищая Россию! Правда в силе. сила в правде!
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14 час.
Николай Стаферов
А при чём тут лётчики? Для начала надо озвучить имена тех, кто их послал. Обосрались, и кинули на верную смерть. Они (Музыканты) что, должны были стоять и ждать, когда их уничтожат? Всё можно было решить разговором, но говорить никто с ними не собирался. Это можно было бы решить раньше, когда вся эта суета начиналась. Но смелых в руководстве не нашлось. Уверен, что если бы ещё в начале конфликта с ним пообщался ВВП, ничего бы этого не случилось. Может Пригожин и &quot;перегнул палку&quot;, но его мы слышали, а другая сторона, к которой он обращался засунула свои языки в одно место...
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7 час.

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