Квазигражданская космическая инфраструктура, угрозы и средства защиты

Квазигражданская космическая инфраструктура, угрозы и средства защиты

Космическая инфраструктура, построенная на основе спутников разного назначения, имеет особое значение для военной и гражданской сфер.

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