Гвардиол о 3:3 с «Реалом»: «Мы добились хорошего результата. Рад, что впервые забил за «Ман Сити»

Защитник «Манчестер Сити» высказался после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. «Вот это матч! Я впервые играл здесь, на этом стадионе, атмосфера – потрясающая! Конечно, мы принимаем этот результат и ждем с нетерпением ответного матча.