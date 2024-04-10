Гвардиол о 3:3 с «Реалом»: «Мы добились хорошего результата. Рад, что впервые забил за «Ман Сити»

Защитник «Манчестер Сити» высказался после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. «Вот это матч! Я впервые играл здесь, на этом стадионе, атмосфера – потрясающая! Конечно, мы принимаем этот результат и ждем с нетерпением ответного матча.
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