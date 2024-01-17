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Крымская газета

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Зооуголок в Детском парке получил лицензию после ремонтных работ

Зооуголок в Детском парке получил лицензию после ремонтных работ

Обновленный зооуголок заработал в Детском парке.  В зооуголке построены новые вольеры и домики для животных, отремонтированы и расширены уже существующие вольеры, проведен капремонт канализационной системы.

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