Зооуголок в Детском парке получил лицензию после ремонтных работ

Обновленный зооуголок заработал в Детском парке. В зооуголке построены новые вольеры и домики для животных, отремонтированы и расширены уже существующие вольеры, проведен капремонт канализационной системы.
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