Трех отдыхающих спасли в Каспийском море

Случай спасения произошел в 4А микрорайоне, передает МЧС РК. В Актау 1 августа на побережье Каспийского моря при несении дежурства спасатели оперативно-спасательного отряда спасли трех человека, которые плавали в необорудованном месте для купания.
Случай спасения произошел в 4А микрорайоне, передает МЧС РК. В Актау 1 августа на побережье Каспийского моря при несении дежурства спасатели оперативно-спасательного отряда спасли трех человека, которые плавали в необорудованном месте для купания.
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