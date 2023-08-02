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Трех отдыхающих спасли в Каспийском море

Трех отдыхающих спасли в Каспийском море

Случай спасения произошел в 4А микрорайоне, передает МЧС РК. В Актау 1 августа на побережье Каспийского моря при несении дежурства спасатели оперативно-спасательного отряда спасли трех человека, которые плавали в необорудованном месте для купания.

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