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«Интер» проиграл «Ювентусу» и упустил шанс вернуться в лидеры Серии А

«Интер» проиграл «Ювентусу» и упустил шанс вернуться в лидеры Серии А

В Турине завершился матч 25-го тура Серии А.В Турине завершился матч 25-го тура Серии А. «Ювентус» принимал «Интер» и победил (1:0).

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