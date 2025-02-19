The Telegraph: Acer поднимет стоимость ноутбуков на 10% из-за тарифов Трампа

Тайваньская бесфабричная компания по разработке и продаже компьютерной техники Acer повысит цены на ноутбуки в США на 10% из-за тарифов презента Дональда Трампа, пишет газета The Telegrap со ссылкой на заявление генерального директора и председателя правления компании Джейсона Чена.