Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лучше бы в Санта-Клаусы пошел

Лучше бы в Санта-Клаусы пошел

Американский пенсионер признался в наемничестве за деньги    Американский 72-летний пенсионер Стефан Хаббард, которого судят в Москве по статье о наемничестве, признал себя виновным в участии в военном конфликте на стороне ВСУ за денежное вознаграждение.

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