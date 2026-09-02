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FiNE NEWS

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Силы ПВО за месяц сбили 795 дронов ВСУ на подлёте к Москве

С 8:30 мск 1 августа по 8:30 мск 1 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) Москвы зафиксировали 8670 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевших в сторону Московского региона.

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