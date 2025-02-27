В ОБСЕ рассказали об отправке миротворцев на Украину

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может отправить на Украину вооруженный миротворческий контингент, подобный контингентам ООН, сообщили «Известиям» в пресс-службе Парламентской ассамблеи (ПА) объединения.
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