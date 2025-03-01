Инвесторы АТР распродавали акции в пятницу

В пятницу азиатско-тихоокеанские рынки продемонстрировали повсеместное снижение, после подтверждения президентом США Дональдом Трампом введения тарифных мер против Мексики и Канады, которые вступят в силу на следующей неделе.
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