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Андрей Разин: «Судья Сидоренко меня удалил, а недавно ему шайба в голову прилетела. У тех, кто со мной дружит, все получается, а у тех, кто ругается, наоборот»

Андрей Разин после матча со «Спартаком» (2:4) рассказал о дружбе с Игорем Гришиным. «Мы давно дружим с Игорем Гришиным, поэтому я уверен, что у него все будет хорошо.

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