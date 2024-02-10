«Чувствую себя неловко перед сестрой: она одна в чужом городе с ребенком сидит на макаронах, а мы здесь деликатесами объедаемся!» – жалуется Ася— …Нет, денег она не просит, ни взаймы, ни тем более просто так, – рассказывает про младшую сестру тридцатишестилетняя Ася.
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