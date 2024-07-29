Бывший министр израильского военного кабмина призвал «порвать Ливан в клочья» Приходит всё больше свидетельств того, что война между Израилем и Ливаном неизбежна.
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Бывший министр израильского военного кабмина призвал «порвать Ливан в клочья» Приходит всё больше свидетельств того, что война между Израилем и Ливаном неизбежна.
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