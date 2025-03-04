Подозреваемые в убийстве и расчленении знакомого в Мурино дали показания

Опубликовано видео Супружескую пару, подозреваемую в резонансном убийстве своей знакомой в съемной квартире, расположенной на проспекте Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области, допросили в Петербурге.
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