Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В Белгородской и Воронежской областях поймали помощников мошенников

В Белгородской и Воронежской областях поймали помощников мошенников

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Белгородской и Воронежской областях задержаны 10 человек, помогавших телефонным мошенникам-диверсантам рассылать фейки, у них изъято более 1 тысячи сим-карт, сообщил ЦОС ФСБ.

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