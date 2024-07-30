В Белгородской и Воронежской областях поймали помощников мошенников

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Белгородской и Воронежской областях задержаны 10 человек, помогавших телефонным мошенникам-диверсантам рассылать фейки, у них изъято более 1 тысячи сим-карт, сообщил ЦОС ФСБ.