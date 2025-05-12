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Демократы требуют уточнить детали о возможном подарке Трампу от Катара

Демократы требуют уточнить детали о возможном подарке Трампу от Катара

Депутат-демократ Ричи Торрес настаивает на проведении расследования в связи с информацией о том, что администрация президента США Дональда Трампа планирует получить от королевской семьи Катара в качестве подарка самолёт Boeing 747-8, который будет использоваться в качестве президентского лайнера (Air Force One), сообщает Axios.

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