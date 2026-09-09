Более 100 тысяч человек требуют от ФИФА расследовать действия Инфантино

Более 100 тыс. человек присоединились к коллективной жалобе правозащитной организации FairSquare, потребовав от комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) проверить действия ее президента Джанни Инфантино.
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