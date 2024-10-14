Вести объясняют: какие дополнительные трудовые гарантии есть у работников с детьми

Какие дополнительные трудовые гарантии есть у работников с детьми, что за схемы появились у мошенников в последнее время и как проверить надёжность того или иного индивидуального предпринимателя или юридического лица – об этом расскажет Наталья Редько в нашей новой постоянной рубрике «Вести объясняют».