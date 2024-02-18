ГК ВИК открыл производство инновационных ветеринарных препаратов в Витебске

На производственной площадке Группы компаний ВИК в Витебске - ИУП «ВИК – здоровье животных» - заработал новый завод по производству стерильных суспензий и порошков, которые используются для лечения сельскохозяйственных животных.
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