TI: Израиль отдаст семьям жертв террора средства, предназначенные Палестине

Пресс-служба израильского экономического ведомства проинформировала о том, что те деньги, которые планировалось направить палестинской автономии, собираются раздать семействам тех граждан, которые погибли из-за действий террористов.
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