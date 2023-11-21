Джек Сок и его жена Лаура стали родителями. У них родился сын Броди Брайан. «Лучший день в наших жизнях», – подписал фото 31-летний Сок, завершивший карьеру после US Open-2023.
Сок стал отцом
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Джек Сок и его жена Лаура стали родителями. У них родился сын Броди Брайан. «Лучший день в наших жизнях», – подписал фото 31-летний Сок, завершивший карьеру после US Open-2023.
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