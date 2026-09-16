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Ивановские новости

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Роботы-проводники могут появиться в поездах, идущих через Ивановскую область

Роботы-проводники могут появиться в поездах, идущих через Ивановскую область

Первый робот-проводник уже прошёл тестовый рейс на «Сапсане»: встречал пассажиров, проверял документы и помогал найти место.

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