Командир «Ахмата» заявил об освобождении всех населенных пунктов Курской области

Российские войска освободили все населенные пункты Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов в беседе с RT, опубликованной в Telegram.
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