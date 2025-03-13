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Командир «Ахмата» заявил об освобождении всех населенных пунктов Курской области

Командир «Ахмата» заявил об освобождении всех населенных пунктов Курской области

Российские войска освободили все населенные пункты Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов в беседе с RT, опубликованной в Telegram.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
💪❤️🇷🇺👍🤝🙏🙏🙏🙏🙏💐💐💐🤟наши парни Герои 🤝🤝🤝👍
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