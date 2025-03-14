Могут повторить? Премьер Панамы отверг претензии Трампа на Панамский канал

13 марта правительство Панамы заявило, что будет «твердо защищать свой суверенитет» после появления слухов о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность увеличения военного присутствия США в этой центральноамериканской стране с целью восстановления контроля над Панамским каналом.
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