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РИА Новый день

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По итогам первого дня голосования явка избирателей на Среднем Урале оказалась ниже 25%

По итогам первого дня голосования явка избирателей на Среднем Урале оказалась ниже 25%

По итогам первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка избирателей в Свердловской области составила 22,02% с учетом ДЭГ, на выборах в заксо – 22,98%.

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