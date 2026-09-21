Sen. Gary Peters to lead USC politics center

Retiring Michigan Sen. Gary Peters is set to lead USC's Dornsife's Center for the Political Future, the university announced on Monday.
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