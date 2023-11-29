Прокуратура помогла вернуть 83-летней блокаднице отобранную мошенниками квартиру

Пользуясь преклонным возрастом женщины, аферисты убедили её продать недвижимость. Прокуратура Петроградского района добилась признания недействительным договора купли-продажи, после подписания которого 83-летняя блокадница осталась без квартиры.
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