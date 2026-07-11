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Кухня и дом

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Невидимая угроза: почему кухонная вытяжка может довести до суда и крупных расходов

Невидимая угроза: почему кухонная вытяжка может довести до суда и крупных расходов

Признаюсь, долгое время я искренне считала вытяжку на кухне исключительно благом. Ну действительно, что может быть лучше, чем избавиться от назойливых запахов жареной рыбы или убежать от пара, который норовит пропитать собой каждый уголок гарнитура? Я видела в этом приборе только комфорт и чистоту, даже не догадываясь, что за безобидным жужжанием мотора может скрываться целый ворох проблем.

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