Прокуратура контролирует расследование гибели двух мужчин в Карелии

Надзорный орган изучает обстоятельства смертельной аварии в Пряжинском районе Прокуратура Карелии контролирует установление обстоятельств смертельного ДТП, произошедшего вечером 24 октября в Пряжинском районе.
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