Американские «ястребы» объединяются вокруг Никки Хейли: что это значит для Украины?

Геннадий Бережнов

Если Хейли действительно станет президентом, то Киев и его область это всё что останется от Окраины! А ожидаемый майдан это Порошенко и ничего хорошего он не принесёт. А Янукович сидит себе в России на диване и не горюет. Однако зима на носу и нам пора предпринимать действия, в обороне не побеждают!