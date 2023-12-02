Американские «ястребы» объединяются вокруг Никки Хейли, которая стремится стать президентом США. Они затеяли и усугубили кризис на Украине, и если Хейли действительно станет президентом, то Киеву мира ждать не стоит.
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