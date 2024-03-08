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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торонто» выменял Дьюара у «Миннесоты», отдав пик в четвертом раунде в 2026-м

Как сообщает TSN, «Мэйпл Лифс» получили в сделке пик в четвертом раунде драфта в 2026 году. В этом сезоне на счету 24-летнего форварда 10 голов и 4 ассиста в 57 матчах за «Миннесоту».

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