Родственников героя ВОВ ищут в Приморье, чтобы вручить награды погибшего бойца

Родственников героя ВОВ ищут в Приморье, чтобы вручить награды погибшего бойца

Управление по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю после запроса Военной прокуратуры Балтийского флота начало проверку по установлению родственников участника Великой Отечественной войны, погибшего при взятии Кёнигсберга в 1945 года.

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