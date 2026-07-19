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За рулем

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Выплаты по ОСАГО хотят пересчитывать каждый год

Выплаты по ОСАГО хотят пересчитывать каждый год

Группа депутатов из фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым отправила на отзыв в Правительство законопроект, который предполагает ежегодную индексацию страховых выплат по ОСАГО при причинении вреда здоровью или имуществу.

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