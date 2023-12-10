Что могут видеть люди после смерти

Старые клише о ярком свете и о том, что жизнь проносится перед глазами, возможно, абсолютно верны. Мы все находимся на конвейерной ленте, которую мы называем жизнью, постепенно приближаясь к конечному сроку и остается только догадываться, что произойдет, когда мы наконец достигнем конца этой ленты.