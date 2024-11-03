Медведев: Трамп не сможет остановить боевые действия на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не сможет остановить боевые действия на Украине, а если попытается, его может ждать судьба Джона Кеннеди.
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