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Медведев: Трамп не сможет остановить боевые действия на Украине

Медведев: Трамп не сможет остановить боевые действия на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не сможет остановить боевые действия на Украине, а если попытается, его может ждать судьба Джона Кеннеди.

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